Врио президента Южной Осетии Камболов побеждает на досрочных выборах
Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. Об этом сообщила председатель Центральный избирательный комиссии (ЦИК) региона Эмилия Гагиева.
«Внесенные в списки на момент окончания голосования голоса избирателей распределились следующим образом: Камболов Марат Аркадьевич – 85,12%», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).
13 июля президент России Владимир Путин пожелал Камболову успехов на выборах в Южной Осетии. Он отметил, что кандидатуру Камболова рекомендовал бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев. По словам российского лидера, новый руководитель республики сможет использовать опыт своего предшественника, а также собственные знания, полученные во время работы в федеральных органах власти России, министерствах, ведомствах и научной сфере.
Марат Камболов стал врио президента Южной Осетии 23 июня 2026 г., до этого парламент региона единогласно утвердил его на пост председателя правительства. Политик родился 2 января 1965 г., получил кандидатскую степень в области юридических наук. C сентября 2021 г. по январь 2025 г. он возглавлял Научный исследовательский институт (НИЦ) «Курчатовский», после чего стал первым вице-президентом – директором Института развития центра.