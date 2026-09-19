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Главная / Политика /

На выборах в ГД опробовали голосование при помощи низкоорбитальных спутников

Елена Вострикова

Жители поселка Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе смогли проголосовать на выборах в Госдуму с помощью связи через низкоорбитальную спутниковую группировку. Об этом сообщила аэрокосмическая компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС холдинг».

Проект реализовали совместно с Центральной избирательной комиссией России в рамках тестирования создаваемого сервиса «Бюро 1440». Спутниковый канал использовался для реального голосования: жители удаленного поселка получили доступ к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Для подключения использовались разработки двух компаний «ИКС холдинга». Абонентский терминал «Бюро 1440» обеспечивал передачу данных через спутниковую сеть, а подключенный к нему планшет KVADRA_T компании YADRO – доступ к системе ДЭГа.

Гендиректор «Бюро 1440» Алексей Шелобков рассказал, что с августа компания проводит тестовые подключения будущих пользователей в удаленных населенных пунктах и на железной дороге. По его словам, организация голосования – это практический опыт, который будут учитывать при подготовке сервиса к эксплуатации.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что голосование в поселке за полярным кругом прошло успешно. «Это наша новая победа, коллеги», – сказала она.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября и завершатся 20 сентября. Россияне избирают 450 депутатов: 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо набрать не менее 5% голосов.

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