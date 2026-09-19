На выборах в ГД опробовали голосование при помощи низкоорбитальных спутников

Гендиректор «Бюро 1440» Алексей Шелобков рассказал, что с августа компания проводит тестовые подключения будущих пользователей в удаленных населенных пунктах и на железной дороге. По его словам, организация голосования – это практический опыт, который будут учитывать при подготовке сервиса к эксплуатации.