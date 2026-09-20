Собянин: на подлете к Москве сбито 338 БПЛА с начала суток

Ограничения на полеты введены во всех четырех московских аэропортах. В «Шереметьево» рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами. «Внуково» также временно приостановило прием и выпуск воздушных судов. Эти меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов. Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в «Домодедово» и «Жуковском». Кроме того, департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по улицам Белореченская и Капотня.