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Захарова заявила, что ее семья жила и будет жить в России

Дарья Снегова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее предки и семья всегда жили и будут жить в России. Дипломат связала эту приверженность родине с важностью участия граждан в выборах.

«Я как гражданин России, не как официальный представитель [внешнеполитического ведомства], а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: это не формальность, это не просто обязательная процедура», – отметила Захарова в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, голосование – это не просто возможность реализовать теоретическое право.

Дипломат призвала рассматривать выборы как реальный инструмент управления собственной жизнью и влиянием на развитие государства.

Единый день голосования проходит в России с 18 по 20 сентября. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В голосовании участвуют 10 партий, «Яблоко» было снято с федерального списка решением Верховного суда.

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