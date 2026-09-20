Захарова заявила, что ее семья жила и будет жить в России

«Я как гражданин России, не как официальный представитель [внешнеполитического ведомства], а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: это не формальность, это не просто обязательная процедура», – отметила Захарова в беседе с ТАСС.