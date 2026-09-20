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Трамп вернулся в Белый дом на сутки раньше запланированного

Дарья Снегова

Президент Трамп прервал свою поездку в Кэмп-Дэвид на выходные и вернулся в Вашингтон в вечером 19 сентября. Об этом пишет издание The Hill.

Президент приземлился на авиабазе «Эллипс» незадолго до 20:00, согласно сообщению пресс-службы Белого дома. Официальный аккаунт Белого дома в социальных сетях опубликовал видео, на котором Трамп покидает борт Marine One.

Изначально Трамп должен был покинуть Кэмп-Дэвид 20 сентября.

Возвращение президента в Вашингтон последовало за новым предупреждением о мерах безопасности, выпущенным Госдепартаментом 19 сентября. Министерство посоветовало американцам, находящимся на Ближнем Востоке, «проявлять повышенную бдительность» и готовиться к возможным проблемам с поездками на фоне новых нападений поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия подтвердила, что базирующаяся в Йемене группировка хуситов попыталась нанести удар по ее столице баллистической ракетой, сообщает Associated Press. Военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что группировка атаковала столицу королевства Эр-Рияд и объекты саудовской нефтяной компании Aramco в Янбу с помощью «большого количества баллистических и крылатых ракет» и беспилотников. Эта попытка нападения стала первой атакой хуситов на Эр-Рияд с момента возобновления боевых действий между Саудовской Аравией и этой группировкой боевиков в ходе продолжающейся войны с Ираном.

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