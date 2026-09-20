Трамп вернулся в Белый дом на сутки раньше запланированного

Саудовская Аравия подтвердила, что базирующаяся в Йемене группировка хуситов попыталась нанести удар по ее столице баллистической ракетой, сообщает Associated Press. Военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что группировка атаковала столицу королевства Эр-Рияд и объекты саудовской нефтяной компании Aramco в Янбу с помощью «большого количества баллистических и крылатых ракет» и беспилотников. Эта попытка нападения стала первой атакой хуситов на Эр-Рияд с момента возобновления боевых действий между Саудовской Аравией и этой группировкой боевиков в ходе продолжающейся войны с Ираном.