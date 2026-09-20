На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
Камчатка и Чукотка первыми завершили голосование на выборах в Госдуму и региональных кампаниях – избиркомы начали подсчет голосов.
В 20:00 по местному времени (11:00 мск) закрылись 178 участков на Камчатке и 54 на Чукотке. Явка на Камчатке к 18:00 (9:00 мск) достигла 46,77%, на Чукотке – 57,78%. Оба показателя превышают результаты предыдущей аналогичной кампании 2021 г., когда явка составила 42,6% и 57,69% соответственно.
Сахалин и Магаданская область закрывают участки в 12:00 мск, Приморье, Хабаровский край и ЕАО – в 13:00 мск, Амурская область, Забайкалье и Якутия – в 14:00 мск, Бурятия – в 15:00 мск.
К 11:30 мск явка на выборы депутатов в Госдуму девятого созыва составила 47,41%. На федеральной платформе ДЭГ проголосовало 86% от общего числа поданных заявок на участие в онлайн-голосовании – более 3,4 млн человек.
По всей стране на выборах всех уровней проголосовали более 45% избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе утреннего брифинга.
Единый день голосования проходит в России с 18 по 20 сентября. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В голосовании участвуют 10 партий, «Яблоко» было снято с федерального списка решением Верховного суда.