На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

В 20:00 по местному времени (11:00 мск) закрылись 178 участков на Камчатке и 54 на Чукотке. Явка на Камчатке к 18:00 (9:00 мск) достигла 46,77%, на Чукотке – 57,78%. Оба показателя превышают результаты предыдущей аналогичной кампании 2021 г., когда явка составила 42,6% и 57,69% соответственно.