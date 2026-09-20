Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KUZB0,025-0,97%YAKG32,55+0,31%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,02+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон отверг карту Трампа с американскими Сен-Пьером и Микелоном

Антон Потоков
Thomas Samson / EPA / ТАСС
Thomas Samson / EPA / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что архипелаг Сен‑Пьер и Микелон является французским. Об этом он заявил в ходе визита на эту территорию, комментируя публикацию карты США, где архипелаг был отмечен американским.

«Мы не будем повторять это каждое утро, потому что у некоторых людей странные идеи или они говорят странные вещи», – сказал он (цитата по 20 Minutes).

7 сентября президент США Дональд Трамп опубликовал карту с Мексикой и Канадой в цветах флага США. В цвета флага США на карте также были окрашены некоторые страны Центральной Америки, Карибского региона и Исландия. Под «звездо-полосатый» узор попал и французский архипелаг.

Сен-Пьер и Микелон – бывшая французская колония в Атлантическом океане у побережья Канады. В 2003 г. получила особый статус заморского сообщества Франции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её