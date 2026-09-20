Макрон отверг карту Трампа с американскими Сен-Пьером и Микелоном
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что архипелаг Сен‑Пьер и Микелон является французским. Об этом он заявил в ходе визита на эту территорию, комментируя публикацию карты США, где архипелаг был отмечен американским.
«Мы не будем повторять это каждое утро, потому что у некоторых людей странные идеи или они говорят странные вещи», – сказал он (цитата по 20 Minutes).
7 сентября президент США Дональд Трамп опубликовал карту с Мексикой и Канадой в цветах флага США. В цвета флага США на карте также были окрашены некоторые страны Центральной Америки, Карибского региона и Исландия. Под «звездо-полосатый» узор попал и французский архипелаг.
Сен-Пьер и Микелон – бывшая французская колония в Атлантическом океане у побережья Канады. В 2003 г. получила особый статус заморского сообщества Франции.