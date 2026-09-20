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Главная / Политика /

Парламент Северной Осетии переизбрал Меняйло на должность главы региона

Ася Султанова
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Депутаты парламента Северной Осетии переизбрали Сергея Меняйло главой региона, передает «РИА Новости».

Его соперниками были заместитель генерального директора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат республиканского парламента Чермен Дудати. За кандидатуру Сергея Меняйло проголосовал 61 депутат. Олег Варнавин получил 5 голосов, Чермен Дудати – ни одного.

Меняйло впервые был избран главой Северной Осетии 19 сентября 2021 г. До избрания он был временно исполняющим обязанности главы региона: президент России Владимир Путин назначил его врио 9 апреля 2021 г.

В Карачаево-Черкесии парламент избрал главой региона Рашида Темрезова. Депутаты приняли решение единогласно.

20 сентября – последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки по всей стране открыты до 20:00.

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