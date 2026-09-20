Парламент Северной Осетии переизбрал Меняйло на должность главы региона
Депутаты парламента Северной Осетии переизбрали Сергея Меняйло главой региона, передает «РИА Новости».
Его соперниками были заместитель генерального директора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат республиканского парламента Чермен Дудати. За кандидатуру Сергея Меняйло проголосовал 61 депутат. Олег Варнавин получил 5 голосов, Чермен Дудати – ни одного.
Меняйло впервые был избран главой Северной Осетии 19 сентября 2021 г. До избрания он был временно исполняющим обязанности главы региона: президент России Владимир Путин назначил его врио 9 апреля 2021 г.
В Карачаево-Черкесии парламент избрал главой региона Рашида Темрезова. Депутаты приняли решение единогласно.
20 сентября – последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки по всей стране открыты до 20:00.