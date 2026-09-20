АНО «Диалог»: «наблюдатели-блогеры» присутствуют на 60% избирательных участков
Около 60% избирательных участков находятся в объективе «наблюдателей-блогеров». Об этом сообщили в АНО «Диалог», выступившей инициатором проекта вместе с ассоциацией НОМ.
«Наблюдатели-блогеры – это уже неотъемлемая часть стандарта открытости российских выборов. В обычной жизни это чаще всего учителя, студенты, пенсионеры, домохозяйки, работники культуры», – сообщил исполнительный директор НОМ Алексей Песков.
Задачи таких наблюдателей схожи с наблюдателями от партий. В соцсетях они показывают работу комиссий, проверяют соблюдение процедур и фотографируют избирателей с их согласия. Заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев сообщил, что в проекте участвует 38 000 наблюдателей. Общий охват их публикаций превышает 40 млн просмотров.
Единый день голосования проходит в России с 18 по 20 сентября. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.
20 сентября доцент МПГУ Никита Тюков сказал «Ведомостям», что сообщения о недопусках наблюдателей не являются массовыми. По его данным, случаи недопуска наблюдателей затронули лишь 0,3% участков.