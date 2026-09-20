АНО «Диалог»: «наблюдатели-блогеры» присутствуют на 60% избирательных участков

Задачи таких наблюдателей схожи с наблюдателями от партий. В соцсетях они показывают работу комиссий, проверяют соблюдение процедур и фотографируют избирателей с их согласия. Заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев сообщил, что в проекте участвует 38 000 наблюдателей. Общий охват их публикаций превышает 40 млн просмотров.