Эксперт: случаи недопуска наблюдателей затронули лишь 0,3% участков

Эксперт: случаи недопуска наблюдателей затронули лишь 0,3% участковС такими жалобами выступили партии в ряде регионов
Сообщения о массовых недопусках наблюдателей не являются массовыми, заявил доцент МПГУ Никита Тюков. «Если проанализировать все подобные сообщения, то речь идет всего о 0,3% от общего числа наблюдателей и касается двух партий в нескольких регионах. Т.е. мы имеем отдельные случаи, с которыми и следует разбираться», – заявил эксперт.
Например, по данным КПРФ, 18 сентября в Воронеже на избирательные участки не допустили 349 наблюдателей от партии, а всего по области – 481 наблюдателя партии. В Липецкой области были иные жалобы. О недопуске сообщало и «Яблоко».
По данным Тюкова, на выборах открылись свыше 90 000 избирательных участков, на них направлено более 380 000 наблюдателей. От КПРФ, по информации ЦИК России, на участки направлено 42 743 наблюдателя.
Эксперт связывает отказы в допуске с ошибками в оформлении документов со стороны самих партий. В частности, по его словам, в Воронежской и Ленинградской областях кандидаты от КПРФ назначали наблюдателями людей, не обладающих активным избирательным правом на территории соответствующего округа.
А кандидаты «Яблока», по словам Тюкова, направляли в наблюдатели людей с московской пропиской на участки в Московской области, где те не имеют права голоса. После чего полученный отказ представлялся как нарушение прав партии.
Единый день голосования проходит в России с 18 по 20 сентября. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В голосовании участвуют 10 партий, «Яблоко» было снято с федерального списка решением Верховного суда.