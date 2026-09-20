Эксперт: случаи недопуска наблюдателей затронули лишь 0,3% участков

Сообщения о массовых недопусках наблюдателей не являются массовыми, заявил доцент МПГУ Никита Тюков. «Если проанализировать все подобные сообщения, то речь идет всего о 0,3% от общего числа наблюдателей и касается двух партий в нескольких регионах. Т.е. мы имеем отдельные случаи, с которыми и следует разбираться», – заявил эксперт.