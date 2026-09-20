Иран пригрозил США ударами по их базам на Ближнем Востоке
Иранские силы атакуют американские базы на Ближнем Востоке в случае новых ударов со стороны ВС США. Об этом заявили в штабе вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия», передает IRNA.
По собственным разведданным штаба, США «ищут возможности для новых акций против Ирана» и рассчитывают на поддержку отдельных стран Ближнего Востока и на консультации по этому вопросу с Европой.
«Иранское командование подчеркнуло, что в случае агрессии любые базы и интересы США в регионе станут мишенью для непрерывных и высокоточных атак <...>. Штаб также призвал соседние государства не участвовать в действиях США, предупредив, что соучастие в агрессии лишит Иран повода проявлять сдержанность», – говорится в материале.
Угрозу опубликовали на следующий день после сообщений, что Тегеран передал Вашингтону предложение о прекращении войны. По данным Al Jazeera, в предложение входит прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских средств и прекращение морской блокады.
16 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что конфликт Вашингтона с Тегераном перейдет в новую фазу через несколько месяцев. 9 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в ноябре.