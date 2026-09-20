Иран пригрозил США ударами по их базам на Ближнем Востоке

«Иранское командование подчеркнуло, что в случае агрессии любые базы и интересы США в регионе станут мишенью для непрерывных и высокоточных атак <...>. Штаб также призвал соседние государства не участвовать в действиях США, предупредив, что соучастие в агрессии лишит Иран повода проявлять сдержанность», – говорится в материале.