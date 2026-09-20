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Главная / Политика /

Голосование на выборах завершилось в новых регионах и Сибири

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Голосование на выборах в Госдуму завершилось в восьми регионах Сибири, а также ДНР, ЛНР и Запорожской области. 

Избирательные участки в 16:00 мск закрылись в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай, Хакасия и Тува. Наибольшая явка в последнем регионе – она составила 77,90%.

Участки в ДНР закрылись днем 20 сентября из-за угрозы атак беспилотников. Предварительная явка превысила 81%. 

Общая явка по России составляет около 55% на 18:05 мск.

Первыми регионами, где завершилось трехдневное голосование, стали Сахалин и Курильские острова. Участки закрылись в 12:00 по мск.

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