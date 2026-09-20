На Сахалине и Курилах завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы

19 сентября на Дальнем Востоке компания «Ростелеком» зарегистрировала две попытки вывода из строя магистральных оптических линий связи. В первом случае была зафиксирована попытка спилить опору, во втором – перерубить кабель. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе оперативно восстановили.