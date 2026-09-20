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Главная / Политика /

На Сахалине и Курилах завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы

Ася Султанова
Владимир Михайлов / РИА Новости
Владимир Михайлов / РИА Новости

Выборы депутатов Госдумы завершились на Сахалине и Курильских островах, избирательные участки завершили работу в 20:00 по местному времени (12:00 мск). Об этом сообщает правительство Сахалинской области. Участковые избирательные комиссии начали подсчет голосов.

Председатель Общественной палаты региона Владимир Иконников отметил, что избирательный процесс шел без нарушений. Сбои в связи во второй день голосования на ход работ не повлияли.

19 сентября на Дальнем Востоке компания «Ростелеком» зарегистрировала две попытки вывода из строя магистральных оптических линий связи. В первом случае была зафиксирована попытка спилить опору, во втором – перерубить кабель. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе оперативно восстановили.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, последствия диверсии устранили менее чем за час. 

Камчатка и Чукотка первыми завершили голосование на выборах в Госдуму в 11:00 мск.

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