Источник «Ведомостей» рассказал, как проголосовать после 20:00

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. По данным ЦИК, явка в первый день составила 29,45%, по итогам двух дней – 44,38%, а к вечеру 20 сентября достигла 56,57%, что превысило показатели 2016, 2021, 2003 и 1993 гг. За рубежом проголосовали более 212 000 россиян – больше, чем в 2021 г.; участки были открыты в 152 странах.