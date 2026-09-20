Источник «Ведомостей» рассказал, как проголосовать после 20:00
Возможности продления времени голосования в законе не предусмотрено, напомнил собеседник «Ведомостей» в системе избирательных комиссий. Единственный выход, чтобы все избиратели оказались на участке до завершения времени голосования, добавил он. В большинстве регионов это 20.00, отметил источник.
Данную информацию подтвердил другой собеседник в избирательной комиссии.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. По данным ЦИК, явка в первый день составила 29,45%, по итогам двух дней – 44,38%, а к вечеру 20 сентября достигла 56,57%, что превысило показатели 2016, 2021, 2003 и 1993 гг. За рубежом проголосовали более 212 000 россиян – больше, чем в 2021 г.; участки были открыты в 152 странах.
Голосование проходило на фоне масштабных кибератак на избирательную инфраструктуру. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, зафиксировано более 13 000 DDoS-атак из-за рубежа – с Украины, из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии и Индии; успешных атак не было. Отдельно пресечена попытка представителя одной из партий внедрить вредоносную программу в систему ДЭГ в Москве.