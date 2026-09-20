Булаев назвал избирательную кампанию 2026 года самой сложной за 10 лет
Избирательная кампания 2026 г. стала самой сложной за последние 10 лет. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает корреспондент «Ведомостей».
«За 10 лет это самая сложная кампания, которая была, – по напряженности, по внешнему воздействию», – сказал он.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Последние участки закроются в Калининградской области. По данным ЦИК, явка в первый день составила 29,45%, по итогам двух дней – 44,38%, а к вечеру 20 сентября достигла 56,57%, что превысило показатели 2016, 2021, 2003 и 1993 гг.
20 сентября, в последний день голосования, некоторые жители регионов центральной части России сообщали в сети о медленной выдаче бумажных бюллетеней для голосования на участках. Кроме того, некоторые избиратели пожаловались, что не успели проголосовать до 20:00.
Источник «Ведомостей» в системе избирательных комиссий сообщил, что возможность продления времени голосования в законе не предусмотрена. Единственный выход – чтобы все избиратели оказались на участке до завершения времени голосования.
Вместе с тем зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что несколько участков в Москве продолжат работу для избирателей, которые не успели проголосовать до 20:00, но ожидали в очереди на момент закрытия.