Захарова назвала самые активные зарубежные избирательные участки
Зарубежные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы в Армении, Сербии и на Кипре вошли в число самых активных, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Среди наиболее активных избирательных участков у нас в лидеры выбились Ереван, Белград, Кипр, Кишинев, Пхеньян, Пхукет и Казахстан», – сказала она в эфире ИС «Вести».
Дипломат подчеркнула, что явка в этом году является чрезвычайно высокой и превышает динамику предыдущих выборов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Одновременно в единый день голосования замещалось более 20 000 мандатов и выборных должностей.