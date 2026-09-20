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Главная / Политика /

Захарова назвала самые активные зарубежные избирательные участки

Филипп Иванов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Зарубежные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы в Армении, Сербии и на Кипре вошли в число самых активных, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Среди наиболее активных избирательных участков у нас в лидеры выбились Ереван, Белград, Кипр, Кишинев, Пхеньян, Пхукет и Казахстан», – сказала она в эфире ИС «Вести».

Дипломат подчеркнула, что явка в этом году является чрезвычайно высокой и превышает динамику предыдущих выборов.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Одновременно в единый день голосования замещалось более 20 000 мандатов и выборных должностей.

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