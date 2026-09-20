Bloomberg: в США выявили цепочку ошибок, приведших к удару по школе в Иране

По данным агентства, штат подразделений по снижению ущерба гражданскому населению был сокращен на 90%, что привело к отсутствию проверки объекта перед ударом. Решение о нанесении удара было принято после провала переговоров с Ираном. Следователи ООН заявляли, что есть разумные основания считать этот удар и еще одну атаку США в тот же день военными преступлениями.