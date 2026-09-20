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Bloomberg: в США выявили цепочку ошибок, приведших к удару по школе в Иране

Филипп Иванов
Sipa USA / ТАСС
Sipa USA / ТАСС

Внутреннее расследование Пентагона показало, что удар по школе в иранском Минабе, в результате которого погибли более 150 человек, включая 123 детей, был следствием устаревших разведданных, несвоевременного обновления спутниковых снимков и чрезмерного доверия к искусственному интеллекту. Об этом сообщает Bloomberg.

28 февраля 2026 г. две ракеты Tomahawk поразили начальную школу «Шаджаре Тайебе». Пентагон ошибочно классифицировал объект как военный, хотя он был перепрофилирован под школу с 2017 г., что было видно на спутниковых снимках. Сотрудники командования американской армией (Centcom) полагались на систему Maven, которая не выявила несоответствия в разведданных.

По данным агентства, штат подразделений по снижению ущерба гражданскому населению был сокращен на 90%, что привело к отсутствию проверки объекта перед ударом. Решение о нанесении удара было принято после провала переговоров с Ираном. Следователи ООН заявляли, что есть разумные основания считать этот удар и еще одну атаку США в тот же день военными преступлениями.

Полный отчет о расследовании Пентагона, начатом в марте, до сих пор не опубликован, хотя, по словам официальных лиц, он почти завершен. Адмирал Брэд Купер, возглавляющий командование армией и заказавший расследование, в мае заявил конгрессу о приверженности прозрачности, но неясно, сколько деталей будет обнародовано. Представитель Пентагона заявил, что инцидент остается предметом расследования, и отказался от дальнейших комментариев.

Президент США Дональд Трамп ранее возложил вину за произошедшее на Тегеран. При этом в марте более 120 конгрессменов-демократов направили письмо министру обороны Питу Хегсету, спрашивая о роли искусственного интеллекта, включая Maven, в идентификации объекта как цели. Пентагон публично не ответил на эти вопросы, ссылаясь на расследование.

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