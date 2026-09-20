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Нечаев позитивно оценил предварительные итоги ЦИК по выборам в Госдуму

Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев положительно оценил предварительные итоги ЦИК РФ по выборам в новый созыв Госдумы.

Согласно данным ЦИК, после обработки 25,21% протоколов партия «Новые люди» набирает 8,01% и проходит в Госдуму. «Пока данные предварительные. Я позитивно к ним отношусь», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Политик добавил, что проголосовавших за партию сейчас больше, чем в 2021 г. Это хорошее количество избирателей, которые ей доверяют, отметил Нечаев.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.

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