Собянин заявил о рекордной явке на выборы в Москве
Мэр столицы, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки партии сообщил, что в Москве зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму.
«В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную думу, в парламент. Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировалась вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России, и это просто очевидно» — сказал он (цитата по ТАСС).
Собянин добавил, что Киев сделал все возможное, чтобы сорвать выборы в Московском регионе, но результат оказался прямо противоположным.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.