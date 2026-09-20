Собянин заявил о рекордной явке на выборы в Москве

«В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную думу, в парламент. Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировалась вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России, и это просто очевидно» — сказал он (цитата по ТАСС).