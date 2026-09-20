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Собянин заявил о рекордной явке на выборы в Москве

Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр столицы, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки партии сообщил, что в Москве зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму.

«В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную думу, в парламент. Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина, консолидировалась вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны, России, и это просто очевидно» — сказал он (цитата по ТАСС).

Собянин добавил, что Киев сделал все возможное, чтобы сорвать выборы в Московском регионе, но результат оказался прямо противоположным.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.

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