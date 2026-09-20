Миронов: выборы прошли легитимно

«Должен сказать, что выборы прошли легитимно, прозрачно и честно. И явка намного больше, чем в 2021 г.», – отметил Миронов в беседе с журналистами. По его словам, это стало ответом Западу, где «очень рассчитывали, что мы замандражируем, что мы испугаемся, что будет низкая явка, что выборы чуть ли не будут легитимными».