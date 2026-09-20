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Главная / Политика /

Миронов: выборы прошли легитимно

Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил журналистам, что выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли легитимно, прозрачно и честно.

«Должен сказать, что выборы прошли легитимно, прозрачно и честно. И явка намного больше, чем в 2021 г.», – отметил Миронов в беседе с журналистами. По его словам, это стало ответом Западу, где «очень рассчитывали, что мы замандражируем, что мы испугаемся, что будет низкая явка, что выборы чуть ли не будут легитимными».

«Перебьются. Мы все сделали абсолютно правильно», – заявил Миронов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.

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