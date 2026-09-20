Журавлев лидирует в Нефтекамском округе после обработки 0,20% протоколов
Кандидат от партии «Родина» Алексей Журавлев набирает 57,42% голосов в своем одномандатном избирательном округе №6 (Нефтекамский, Республика Башкортостан) по предварительным данным после обработки 0,20% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в информационной системе ЦИК.
Второе место в округе занимает Тимур Гильмияров от «Единой России» с результатом 28,86%. Замыкает тройку Константин Шагимуратов от «Справедливой России» с 7,16%. Обработано 0,20% протоколов УИК.
По предварительным итогам голосования по федеральному округу после обработки 32,92% протоколов партия «Родина» набирает 99 742 голоса, что составляет 0,64%.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.