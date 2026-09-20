После обработки трети протоколов «Единая Россия» набирает 57,03%
Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после обработки 33,57% протоколов участковых избирательных комиссий.
Лидирует партия «Единая Россия» с результатом 9 032 345 голосов, что составляет 57,03%. На втором месте находится КПРФ, набравшая 2 208 084 голоса (13,94%). Третью позицию занимает ЛДПР с 1 465 225 голосами (9,25%).
Далее следуют партия «Новые люди» – 1 271 396 голосов (8,03%), «Справедливая Россия» — 825 101 голос (5,21%), Партия пенсионеров – 336 655 голосов (2,13%), РЭП «Зеленые» – 154 428 голосов (0,98%), Коммунисты России – 140 292 голоса (0,89%), партия «Родина» – 101 154 голоса (0,64%) и Партия прямой демократии – 50 344 голоса (0,32%).
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.