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Захарова заявила о попытках сорвать голосование за границей

Дарья Снегова
Пресс-служба МИД РФ
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» сообщила, что российская сторона зафиксировала случаи угроз провокаций и актов насилия за границей в период проведения голосования на выборах в Госдуму.

По её словам, оппоненты России просчитались, полагая, что у них получится запугать россиян и создать невыносимые условия в ходе голосования.

«Это действительно получился ответ всем тем, кто орал: "У вас ничего не выйдет, мы вам все сорвем, у вас ничего не получится". У меня нет никаких сомнений, что именно так и шла эта подрывная деятельность. Они реально считали, что смогут сорвать у нас голосование. <...> Они просчитались», – отметила она.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.

Голосование сопровождалось кибератаками (более 13 000 DDoS из Украины, Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии, Индии), все они были отражены.

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