Захарова заявила о попытках сорвать голосование за границей

«Это действительно получился ответ всем тем, кто орал: "У вас ничего не выйдет, мы вам все сорвем, у вас ничего не получится". У меня нет никаких сомнений, что именно так и шла эта подрывная деятельность. Они реально считали, что смогут сорвать у нас голосование. <...> Они просчитались», – отметила она.