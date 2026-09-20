Захарова заявила о попытках сорвать голосование за границей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» сообщила, что российская сторона зафиксировала случаи угроз провокаций и актов насилия за границей в период проведения голосования на выборах в Госдуму.
По её словам, оппоненты России просчитались, полагая, что у них получится запугать россиян и создать невыносимые условия в ходе голосования.
«Это действительно получился ответ всем тем, кто орал: "У вас ничего не выйдет, мы вам все сорвем, у вас ничего не получится". У меня нет никаких сомнений, что именно так и шла эта подрывная деятельность. Они реально считали, что смогут сорвать у нас голосование. <...> Они просчитались», – отметила она.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.
Голосование сопровождалось кибератаками (более 13 000 DDoS из Украины, Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии, Индии), все они были отражены.