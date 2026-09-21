Шуваев и Ковальчук лидируют на выборах в Белгородской и Брянской областях

Основной интерес к выборам губернаторов – 2026, которые проходили с незначительным уровнем конкуренции, предсказуемо оказался связан не с результатами (они были известны заранее), а с явкой. Выборы губернаторов приграничных Белгородской и особенно Брянской областей прошли при повышенной активности избирателей. В Брянской области явка за первые два дня голосования (ЕДГ-2026 проходил 18–20 сентября) превысила итоговую на предыдущих губернаторских выборах, состоявшихся год назад, – 71,07% против 58,18%. В Белгородской области явка по итогам первых двух дней (53,79%) приблизилась к итоговой явке 2021 г. (58,57%), когда местные жители выбрали губернатором единоросса Вячеслава Гладкова.