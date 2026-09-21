После обработки 41,04% протоколов «Единая Россия» набирает 57,26%
Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после обработки 41,04% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует «Единая Россия» с результатом 11 042 780 голосов, что составляет 57,26%.
На втором месте КПРФ – 2 668 576 голосов (13,84%), на третьем ЛДПР – 1 752 652 голоса (9,09%).
Далее следуют «Новые люди» с 1 537 324 голосами (7,97%), «Справедливая Россия» – 1 006 565 голосов (5,22%), Партия пенсионеров – 419 184 голоса (2,17%), РЭП «Зеленые» – 197 855 голосов (1,03%), Коммунисты России – 172 561 голос (0,89%), «Родина» – 129 409 голосов (0,67%) и Партия прямой демократии – 60 976 голосов (0,32%).
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.