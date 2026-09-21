Беглов: выборы в Петербурге прошли организованно и достойно

Беглов отметил высокую явку избирателей: к 10:00 воскресенья она превысила 42%, что существенно больше итоговых показателей Петербурга в 2021 г., а к 18:00 город уверенно перешагнул 50%. Губернатор поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, сообщил, что в городе были приняты необходимые меры безопасности, а все городские службы работали в усиленном режиме. «Нашей главной целью было сделать так, чтобы каждый житель мог прийти на участок, участвовать в голосовании в понятной, безопасной обстановке, чтобы там были созданы условия для хорошего настроения, и чтобы это было безопасно», – сказал он.