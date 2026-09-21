Беглов: выборы в Петербурге прошли организованно и достойно
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что выборы в Госдуму и городское законодательное собрание прошли организованно и достойно, а жители города показали готовность объединиться в интересах страны.
«Выборы в Петербурге состоялись. Голосование прошло спокойно, организованно, достойно. И петербуржцы откликнулись на призыв президента, показали свою готовность объединиться в интересах страны. И это очень важно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»)).
Беглов отметил высокую явку избирателей: к 10:00 воскресенья она превысила 42%, что существенно больше итоговых показателей Петербурга в 2021 г., а к 18:00 город уверенно перешагнул 50%. Губернатор поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, сообщил, что в городе были приняты необходимые меры безопасности, а все городские службы работали в усиленном режиме. «Нашей главной целью было сделать так, чтобы каждый житель мог прийти на участок, участвовать в голосовании в понятной, безопасной обстановке, чтобы там были созданы условия для хорошего настроения, и чтобы это было безопасно», – сказал он.
Он также отметил, что за ходом избирательного процесса следили международные и общественные наблюдатели, которые дали высокую оценку голосованию и отметили свободное волеизъявление горожан. Губернатор поблагодарил всех, кто обеспечивал организацию выборов: избирательные комиссии, городские службы и правоохранительные органы.