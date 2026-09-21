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Больше 90% избирателей в Саратовском округе проголосовали за Володина

Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Саратовской области.

Согласно данным ЦИК, после обработки более 10% протоколов он набирает 90,74% голосов.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходили в России с 18 по 20 сентября в трехдневном формате. Одновременно в единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Помимо федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов: в восьми субъектах – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях – губернаторов избирали прямым голосованием, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы десяти региональных столиц.

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