ЦИК обработал 47,72% протоколов участковых избирательных комиссий
Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после обработки 47,72% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует «Единая Россия» с результатом 13 925 445 голосов, что составляет 57,85%.
На втором месте КПРФ – 3 321 285 голосов (13,80%), на третьем ЛДПР – 2 128 412 голосов (8,84%). Далее следуют «Новые люди» с 1 892 119 голосами (7,86%), «Справедливая Россия» – 1 231 818 голосов (5,12%), Партия пенсионеров – 516 433 голоса (2,15%), РЭП «Зеленые» – 243 820 голосов (1,01%), Коммунисты России – 213 522 голоса (0,89%), «Родина» – 162 359 голосов (0,67%) и Партия прямой демократии – 76 101 голос (0,32%).
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.