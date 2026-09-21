Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,33+1,67%RGBI112,95+0,22%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RGBITR772,08+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК обработал 47,72% протоколов участковых избирательных комиссий

Дарья Снегова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после обработки 47,72% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует «Единая Россия» с результатом 13 925 445 голосов, что составляет 57,85%.

На втором месте КПРФ – 3 321 285 голосов (13,80%), на третьем ЛДПР – 2 128 412 голосов (8,84%). Далее следуют «Новые люди» с 1 892 119 голосами (7,86%), «Справедливая Россия» – 1 231 818 голосов (5,12%), Партия пенсионеров – 516 433 голоса (2,15%), РЭП «Зеленые» – 243 820 голосов (1,01%), Коммунисты России – 213 522 голоса (0,89%), «Родина» – 162 359 голосов (0,67%) и Партия прямой демократии – 76 101 голос (0,32%).

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь