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ЦИК обработал больше половины протоколов УИК

Дарья Снегова
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после обработки 50,70% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует «Единая Россия» с результатом 15 191 320 голосов, что составляет 57,81%.

На втором месте КПРФ – 3 614 798 голосов (13,76%), на третьем ЛДПР – 2 305 013 голосов (8,77%). Далее следуют «Новые люди» с 2 073 586 голосами (7,89%), «Справедливая Россия» – 1 347 123 голоса (5,13%), Партия пенсионеров – 574 344 голоса (2,19%), РЭП «Зеленые» – 280 603 голоса (1,07%), Коммунисты России – 236 229 голосов (0,90%), «Родина» – 184 983 голоса (0,70%) и Партия прямой демократии – 84 213 голосов (0,32%).

С 18 по 20 сентября в России в трехдневном формате проходили выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно в единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Помимо федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов: в восьми субъектах – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях – губернаторов избирали прямым голосованием, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы десяти региональных столиц.

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