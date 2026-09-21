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Главная / Политика /

Зампред ЦИК заявил о вероятности конституционного большинства у «Единой России»

Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев считает, что «Единая Россия» может получить конституционное большинство в Госдуме, передают «РИА Новости».

По его словам, на это указывают тенденции предварительных результатов голосования.

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после обработки 50,70% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует «Единая Россия» с результатом 15 191 320 голосов, что составляет 57,81%.

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