Дарчиев: Россия и США проведут контакты по снятию раздражителей в отношениях
Россия и США планируют в ближайшее время провести контакты рабочего уровня по двусторонним раздражителям. Об этом посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил ТАСС.
По его словам, встречи пройдут как в Москве, так и в Вашингтоне. На повестке – вопросы повседневной деятельности дипмиссий, включая взаимную выдачу виз и режим нотификации поездок, а также возвращение шести объектов российской дипломатической недвижимости, блокированных в 2016–2018 гг. Речь идет о дачах миссий при ООН и посольстве, зданиях торгпредства и генконсульства, а также резиденциях генконсулов.
20 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял «РИА Новости», что Россия и США в ближайшие недели планируют новую встречу по устранению двусторонних «раздражителей». По его словам, подобные встречи носят регулярный характер. По его словам, такие переговоры полезны, но темп их продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ожидаемого. Россия не станет от них отказываться и намерена продолжать работу.