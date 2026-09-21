Дарчиев: Россия и США проведут контакты по снятию раздражителей в отношениях

По его словам, встречи пройдут как в Москве, так и в Вашингтоне. На повестке – вопросы повседневной деятельности дипмиссий, включая взаимную выдачу виз и режим нотификации поездок, а также возвращение шести объектов российской дипломатической недвижимости, блокированных в 2016–2018 гг. Речь идет о дачах миссий при ООН и посольстве, зданиях торгпредства и генконсульства, а также резиденциях генконсулов.‍