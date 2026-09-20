Рябков: встреча России и США по «раздражителям» намечается в ближайшие недели

В июне представитель МИД сообщил, что диалог России и США по устранению двусторонних «раздражителей» переживает застой, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. По его словам, в 2025 г. взаимодействие между Москвой и Вашингтоном развивалось достаточно динамично. 17 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов (МДР) заявил, что представители США готовы вести диалог с Россией в отличие от европейцев. Он отметил, что материального результата от диалога России и США пока нет и не предвидится.