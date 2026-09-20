Рябков: встреча России и США по «раздражителям» намечается в ближайшие недели
Россия и США в ближайшие недели планируют новую встречу по устранению двусторонних «раздражителей». Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, подобные встречи носят регулярный характер.
Как отметил Рябков, такие переговоры полезны, но темп их продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ожидаемого. Россия не будет от них отказываться и намерена продолжать работу.
В июне представитель МИД сообщил, что диалог России и США по устранению двусторонних «раздражителей» переживает застой, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. По его словам, в 2025 г. взаимодействие между Москвой и Вашингтоном развивалось достаточно динамично. 17 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов (МДР) заявил, что представители США готовы вести диалог с Россией в отличие от европейцев. Он отметил, что материального результата от диалога России и США пока нет и не предвидится.
19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию.