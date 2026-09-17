Лавров: США готовы к диалогу с Россией

В ходе выступления Лавров также сказал, что материального результата от диалога России и США пока нет и не предвидится. Он отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп постоянно поддерживают контакт, а сам Лавров остается на связи с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа добавил, что Москва всегда готова к диалогу, но знает свои права и знает свою правду.