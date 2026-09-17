Лавров: США готовы к диалогу с Россией
Представители США готовы вести диалог с Россией, в отличие от европейцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов (МДР).
Лавров подчеркнул, что Москва готова к серьезным переговорам с теми, кто заинтересован в таком взаимодействии.
По его словам, Запад ежедневно выступает с осуждением в адрес России. «Для осуждения не надо приезжать», – сказал глава МИДа (цитата по ТАСС).
В ходе выступления Лавров также сказал, что материального результата от диалога России и США пока нет и не предвидится. Он отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп постоянно поддерживают контакт, а сам Лавров остается на связи с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа добавил, что Москва всегда готова к диалогу, но знает свои права и знает свою правду.
15 сентября Лавров заявил, что украинский кризис мог быть урегулирован год назад, если бы США продолжили соблюдать договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. По его словам, договоренности, достигнутые в Анкоридже, могли привести к прекращению конфликта. При этом он считает, что на дальнейший ход событий повлияла позиция европейских стран.
В ходе выступления Лавров также сказал, что на саммите в Анкоридже Россия приняла предложения США без изменений. Он отметил, что российская сторона детально объясняет США свою позицию по Украине. Однако, по словам главы МИДа, трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах.