Лавров: эффекта от диалога России и США по Украине пока нет

15 сентября Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию заявил, что Россия детально объясняет свою позицию по Украине, но сейчас трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах. Также он назвал слухами сообщения СМИ о том, что США предложили РФ помощь в урегулировании украинского кризиса в обмен на содействие в кризисе вокруг Ирана, и подчеркнул, что Москва всегда готова к мирному урегулированию конфликта.