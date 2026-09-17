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Главная / Политика /

Лавров: эффекта от диалога России и США по Украине пока нет

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Материального результата от диалога России и США пока нет и не предвидится, заявил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп постоянно поддерживают контакт, а сам Лавров остается на связи с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа добавил, что Москва всегда готова к диалогу, но знает свои права и знает свою правду.

15 сентября Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию заявил, что Россия детально объясняет свою позицию по Украине, но сейчас трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах. Также он назвал слухами сообщения СМИ о том, что США предложили РФ помощь в урегулировании украинского кризиса в обмен на содействие в кризисе вокруг Ирана, и подчеркнул, что Москва всегда готова к мирному урегулированию конфликта.

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности провести в штаб-квартире организации трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США во время Генассамблеи.

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