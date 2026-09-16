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Гутерриш готов провести трехстороннюю встречу по Украине в штаб-квартире ООН

Татьяна Мозолевская
Петр Ковалев / ТАСС
Петр Ковалев / ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности провести в штаб-квартире организации трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США во время Генеральной Ассамблеи, если это окажется возможным.

«Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – сказал Гутерриш (цитата по ТАСС).

16 сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова ждать предложений о проведении новых переговоров по Украине, однако не рассчитывает на их скорое появление.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. По его словам, переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений сейчас нет. Именно для поиска новых вариантов стороны и соберутся, пояснил представитель Кремля.

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