Гутерриш готов провести трехстороннюю встречу по Украине в штаб-квартире ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности провести в штаб-квартире организации трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США во время Генеральной Ассамблеи, если это окажется возможным.
«Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – сказал Гутерриш (цитата по ТАСС).
16 сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова ждать предложений о проведении новых переговоров по Украине, однако не рассчитывает на их скорое появление.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. По его словам, переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений сейчас нет. Именно для поиска новых вариантов стороны и соберутся, пояснил представитель Кремля.