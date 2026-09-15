Лавров: украинский кризис мог завершиться год назад
Украинский кризис мог быть урегулирован год назад, если бы США продолжили соблюдать договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
По его словам, договоренности, достигнутые в Анкоридже, могли привести к прекращению конфликта. При этом он считает, что на дальнейший ход событий повлияла позиция европейских стран.
В ходе выступления Лавров также сказал, что на саммите в Анкоридже Россия приняла предложения США без изменений. Он отметил, что российская сторона детально объясняет США свою позицию по Украине. Однако, по словам главы МИДа, трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах.
В интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» 8 сентября Лавров сообщил, что Европа до смерти боится, что США вернутся к предложениям, которые они выдвинули на саммите с РФ. «Они сразу бросились обрабатывать президента США Дональда Трампа, чтобы он не подтверждал собственные инициативы, принятые президентом РФ Владимиром Путиным», – сказал он.
6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что элементы соглашений, достигнутых в Анкоридже, всегда будут присутствовать в повестке дня переговоров по поводу украинского конфликта. Однако остается под вопросом применимость договоренностей в текущих условиях – как с украинской, так и с американской стороны.