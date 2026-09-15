Лавров: украинский кризис мог завершиться год назад

В ходе выступления Лавров также сказал, что на саммите в Анкоридже Россия приняла предложения США без изменений. Он отметил, что российская сторона детально объясняет США свою позицию по Украине. Однако, по словам главы МИДа, трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах.