Что Лавров сказал Юлии Меньшовой о давлении Запада и реакции на внешние угрозы

Что Лавров сказал Юлии Меньшовой о давлении Запада и реакции на внешние угрозыГлава МИД назвал Европу раненным зверем
- О попытках западных стран сохранить доминирование
- Об урегулировании украинского конфликта
- О российско-украинском моратории на удары по судам в Черном море
- О готовности Запада воевать с Россией
- О реакции России на внешние угрозы
В историческом контексте Запад, особенно Европа, является сильно раненным зверем, который становится гораздо опаснее. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова». В ходе интервью Лавров также назвал нереальным попытки возродить черноморскую зерновую инициативу за счет введения моратория России и Украины на атаки судов с гражданскими грузами.
«Ведомости» собрали основные тезисы его интервью.
О попытках западных стран сохранить доминирование
Лавров заявил, что многолетнее искусственное доминирование Запада в мире более невозможно, но отстаивать свои позиции в честной конкуренции западные страны никогда в истории не умели. «Запад никогда не жил по-честному и не преуспевал самостоятельно. Всегда за счет других», – сказал он.
«Потеря Западом своей объективной способности всем руководить ведет к тому, что они пытаются доминировать совсем нечистоплотными методами: санкциями, а то и прямым вмешательством, вплоть до военного», – отметил глава российского МИД. По его словам, западные страны цепляются за все возможности, чтобы сохранить свое доминирование.
Отдельно Лавров подчеркнул, что уровень нестабильности в мире превысил показатели периода Холодной войны 1970-х гг.
Министр сообщил о том, что сегодня сформировались новые мощные центры многополярного мира, с ростом которых западные державы не способны смириться. Самой мощной державой Лавров назвал Китай.
По его словам, США слабеют с точки зрения веса в мировой экономике и политике, а Европа теряет свои позиции еще быстрее. Глава МИД пояснил, что американцы делают все возможное для того, чтобы те, кто рассматривается ими в качестве противника, не получали выгоды от мировой торговли. Поэтому Соединенные Штаты используют теперь «санкции, прерывание цепочек, обрезание наиболее удобных и дешевых маршрутов».
Кроме того, Лавров подчеркнул роль БРИКС, который выступает за то, чтобы этот мир был открытым для всех, и чтобы конкуренция была честной.
Лавров также указал на тенденцию к «мельчанию» западных политиков и дипломатов, потому что яркие личности на Западе стали не нужны. По его мнению, Западу нужны «серые, послушные личности».
Министр иностранных дел сказал, что Запад на протяжении всей своей истории был заинтересован в ослаблении, а то и в расчленении России. «Сейчас мы видим, что Запад просчитался», – сказал он.
Лавров заявил, что США, пользуясь правом вето, заблокировали законное увеличение доли голосов Китая, России и других стран БРИКС в Международном валютном фонде (МВФ).
Об урегулировании украинского конфликта
Глава МИД сказал, что ему жаль Великобританию, которая заявила о намерении быть с Украиной до конца. «Поскольку конец Украины не радостен, мне жаль Британию», – отметил он.
Лавров сообщил, что Европа до смерти боится, что США вернутся к предложениям, которые они выдвинули на саммите с РФ в Анкоридже. «Они сразу бросились обрабатывать президента США Дональда Трампа, чтобы он не подтверждал собственные инициативы, принятые президентом РФ Владимиром Путиным», – сказал он. Министр также напомнил, что в июне этого года на саммите НАТО президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «похоронил» Анкоридж и Трампа.
Говоря о переговорах по урегулированию конфликта, Лавров сказал, что сейчас они не ведутся.
Глава российского МИД заявил, что Россия будет достигать своих целей на Украине на поле боя, если Запад не идет на компромиссы. Он также сказал, что западные страны, несмотря на многочисленные варианты заключить мир на Украине, раз за разом не давал Киеву это сделать, поэтому сейчас ему стоит «не очень сильно суетиться» со своими «новыми идеями» по украинскому вопросу.
Отдельно министр напомнил про предупреждения с российской стороны, что ответ Украине на террористические атаки на гражданские объекты непременно последует и будет иметь более тяжелые последствия. «Это сейчас и происходит», – отметил он.
О российско-украинском моратории на удары по судам в Черном море
Лавров рассказал, что Украина предложила при посредничестве Турции установить в Черном море российско-украинский мораторий на удары по судам, перевозящим гражданские товары. Он усомнился в возможности контролировать соблюдение таких договоренностей.
Министр напомнил, что в рамках прежней зерновой инициативы Украина неоднократно злоупотребляла договоренностями и периодически перевозила вооружение на гражданских судах. При этом Россия рассчитывала на беспрепятственный выход своих удобрений и зерна на мировые рынки.
Лавров отметил, что европейские страны заблокировали выполнение этих договоренностей в части российского экспорта. Он также напомнил, что прежняя инициатива была предложена генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Россией была принята.
О готовности Запада воевать с Россией
Глава МИД заявил, что европейские элиты неустанно «петушатся» о своей готовности воевать с РФ, тогда как с российской стороны воевать с Европой намерения нет. «Президент России Владимир Путин сказал, что наша страна на них никогда не нападет, но если они на нас нападут, это будет просто принципиально иная война, и она будет очень короткой», – отметил он.
О реакции России на внешние угрозы
Лааров сказал, что Россия, подобно двуглавому орлу на гербе, зорко следит за угрозами с любой стороны, при этом на сегодняшний день преимущества для взаимовыгодных отношений для нее находятся на Востоке. Отдельно он сказал, что РФ и Китай выстроили равноправное и стратегическое партнерство, при котором у двух государств нет технологических секретов друг от друга.
Министр также указал на то, что Россия не «раздруживалась» с западными странами, не предпринимала шагов по подрыву отношений с ним, а, наоборот, «поддерживала разветвленную систему взаимодействия».