Что Лавров сказал Юлии Меньшовой о давлении Запада и реакции на внешние угрозы

Глава МИД заявил, что европейские элиты неустанно «петушатся» о своей готовности воевать с РФ, тогда как с российской стороны воевать с Европой намерения нет. «Президент России Владимир Путин сказал, что наша страна на них никогда не нападет, но если они на нас нападут, это будет просто принципиально иная война, и она будет очень короткой», – отметил он.