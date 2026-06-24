Рябков заявил о застое в диалоге России и США по «раздражителям»

Замглавы МИДа отметил, что говорить о полном тупике пока преждевременно, однако продвижение вперед требует значительных усилий и происходит лишь по отдельным вопросам. Рябков подчеркнул, что куда важнее общая тенденция. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа все чаще увязывает решение двусторонних проблем с достижением устраивающих Вашингтон договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что такой подход отличается от первоначальной позиции американской администрации и осложняет дальнейший диалог.