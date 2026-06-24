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Рябков заявил о застое в диалоге России и США по «раздражителям»

Ведомости

Диалог России и США по устранению двусторонних «раздражителей» переживает застой, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в прошлом году взаимодействие между Москвой и Вашингтоном развивалось достаточно динамично, однако сейчас темпы заметно снизились.

«Вы правы в том, что есть трудности в этом диалоге. Мы можем рассматривать его как проходящий сейчас фазу некоторого застоя», – сказал Рябков.

Рябков открестился от формулировки «дух Анкориджа»

Политика / Международные отношения

Замглавы МИДа отметил, что говорить о полном тупике пока преждевременно, однако продвижение вперед требует значительных усилий и происходит лишь по отдельным вопросам. Рябков подчеркнул, что куда важнее общая тенденция. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа все чаще увязывает решение двусторонних проблем с достижением устраивающих Вашингтон договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что такой подход отличается от первоначальной позиции американской администрации и осложняет дальнейший диалог.

23 июня Рябков также сообщал, что США пока не вернулись к обсуждению вопросов украинского урегулирования. При этом Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит поиск путей разрешения конфликта. По словам замминистра, российская сторона фиксирует отход США от пониманий, достигнутых после встречи в Анкоридже.

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