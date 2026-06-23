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Рябков открестился от формулировки «дух Анкориджа»

Ему оказалось ближе слово «импульс»
Ведомости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что никогда не говорил про «дух Анкориджа», передает корреспондент «Ведомостей».

«Я духов не вызываю, столоверчением не занимаюсь. Я никогда не говорил про дух Анкориджа. Я говорил в свое время про импульс, слово “дух” я не употреблял», – сказал он.

В мае от формулировки открестился и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «дух Анкориджа» – это набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 г.

22 мая Рябков, комментируя актуальность формулировки «дух Анкориджа», говорил «Ведомостям», что не важно, как этот процесс именуется в США. По его словам, главным остается сохранение настроя на высшем уровне в России и США на продолжение «созидательной работы как на украинском направлении».

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