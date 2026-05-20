Ушаков заявил, что он ни разу не употреблял словосочетание «дух Анкориджа»
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ничего не знает о «духе Анкориджа», так как ни разу не употреблял это словосочетание.
На вопрос журналистом о том, не пора ли говорить о «духе Пекина», Ушаков ответил: «Наверное. "Дух Пекина" существует».
Что такое «Дух Анкориджа»
Как объяснял Дмитрий Песков, – это набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 г.
12 мая заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия исходит из пониманий и соглашений, достигнутых на встрече в Анкоридже, как из основы для урегулирования конфликта на Украине. По словам дипломата, российская позиция остается неизменной.
15 августа 2025 г. в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.