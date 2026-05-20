Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
FEES0,067-1,21%CNY Бирж.10,464+1,09%IMOEX2 641,91-0,81%RTSI1 167,38-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,72-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков заявил, что он ни разу не употреблял словосочетание «дух Анкориджа»

Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ничего не знает о «духе Анкориджа», так как ни разу не употреблял это словосочетание.

На вопрос журналистом о том, не пора ли говорить о «духе Пекина», Ушаков ответил: «Наверное. "Дух Пекина" существует».

Что такое «Дух Анкориджа»

Как объяснял Дмитрий Песков, – это набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 г.

12 мая заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия исходит из пониманий и соглашений, достигнутых на встрече в Анкоридже, как из основы для урегулирования конфликта на Украине. По словам дипломата, российская позиция остается неизменной.

15 августа 2025 г. в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь