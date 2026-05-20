Ушаков заявил, что он ни разу не употреблял словосочетание «дух Анкориджа»

12 мая заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия исходит из пониманий и соглашений, достигнутых на встрече в Анкоридже, как из основы для урегулирования конфликта на Украине. По словам дипломата, российская позиция остается неизменной.