Грушко заявил о приверженности РФ договоренностям Анкориджа

Россия исходит из пониманий и соглашений, достигнутых на встрече в Анкоридже, как из основы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, российская позиция остается неизменной. «Мы будем исходить из того, что это рациональная основа для того, чтобы конфликт перешел в фазу дипломатического урегулирования», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для финализации процесса урегулирования украинского кризиса нужно проделать большую домашнюю работу. Как отметил представитель Кремля, в Киеве хорошо известно, какие решения им нужно принять. По его словам, только после этой работы стоит встречаться президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому.

9 мая Путин в ходе пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Отвечая на один из вопросов, Путин обвинил западные элиты в том, что они воюют с Россией руками украинцев и что они же и спровоцировали конфликт.

