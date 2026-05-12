Песков: Киев знает, какие от него требуются решения для окончания конфликта
Для финализации процесса урегулирования украинского кризиса нужно проделать большую домашнюю работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, в Киеве хорошо известно, какие решения им нужно принять.
По его словам, только после этой работы стоит встречаться президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому.
«Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке, – но в любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс», – уточнил Песков.
Он добавил, что спецоперация продолжается, но может остановиться в любой момент, как только Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения.
9 мая Путин в ходе пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Отвечая на один из вопросов, Путин обвинил западные элиты в том, что они воюют с Россией руками украинцев и что они же и спровоцировали конфликт.