Армия России поразила логистический центр и порт на Украине

20 сентября в Минобороны РФ сообщали, что Киев 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго» для срыва выборов в Госдуму. За сутки над регионами РФ были нейтрализованы 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большого радиуса действия. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все выпущенные Украиной ракеты «Фламинго» были уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам Московского региона.