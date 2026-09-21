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Армия России поразила логистический центр и порт на Украине

Инна Шульгина
Миноброны РФ
Миноброны РФ

В ночь на 21 сентября российские военные ударили дронами по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Киевской области поражен логистический центр Bdu Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также удар нанесен по газораспределительной станции в Боярке, обеспечивающей подачу газа на предприятия ОПК.

В порту Одесса поражен сухогруз с грузами для ВСУ, в порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз был атакован на переходе морем.

20 сентября в Минобороны РФ сообщали, что Киев 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго» для срыва выборов в Госдуму. За сутки над регионами РФ были нейтрализованы 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большого радиуса действия. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все выпущенные Украиной ракеты «Фламинго» были уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам Московского региона.

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