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Кадыров побеждает в Чечне с 99,85% голосов

Ксения Наумчик
Елена Афонина / РИА Новости
Елена Афонина / РИА Новости

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах руководителя республики после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

За него отдали голоса 99,85% избирателей.

На втором месте находятся Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и Халид Накаев от КПРФ. Каждый из них получает по 0,05% голосов.

Кадыров занимает пост главы Чечни с апреля 2011 г. На нынешних выборах он выдвинут кандидатом на должность руководителя республики от партии «Единая Россия».

 После обработки 88,19% протоколов у Кадырова было 99,83% голосов.

После обработки 90,43% протоколов участковых избирательных комиссий партия «Единая Россия» получает 57,86% голосов по партийному списку. Партия КПРФ набирает 13,84%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 7,94%, «Справедливая Россия» – 4,95%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Прошли также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.

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