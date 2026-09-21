Силы ПВО сбили 244 беспилотника над регионами России

В ночь на 21 сентября российские военные ударили дронами по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах украинских сил. В Киевской области был поражен логистический центр Bdu Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась военная продукция. Также под удар попала газораспределительная станция в Боярке, обеспечивающая подачу газа на предприятия ОПК. В порту Одесса был поражен сухогруз с грузами для ВСУ, в порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз был атакован на переходе морем.