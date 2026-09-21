Силы ПВО сбили 244 беспилотника над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края. Беспилотные устройства были также поражены в небе над Адыгеей, Башкирией, Татарстаном и над акваторией Черного моря.
С вечера 20 сентября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика, Сочи, Краснодара, Саратова («Гагарин»), Пензы, столичных «Внуково» и «Домодедово», Волгограда, Ульяновска («Баратаевка»), Саранска, Самары («Курумоч»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Бугульмы, Уфы, Оренбурга.
В ночь на 21 сентября российские военные ударили дронами по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах украинских сил. В Киевской области был поражен логистический центр Bdu Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась военная продукция. Также под удар попала газораспределительная станция в Боярке, обеспечивающая подачу газа на предприятия ОПК. В порту Одесса был поражен сухогруз с грузами для ВСУ, в порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз был атакован на переходе морем.