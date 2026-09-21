Якушев: голосование состоялось, несмотря на провокации
Выборы прошли, несмотря на провокации, заявил в ходе пресс-конференции секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за явку.
«Несмотря на провокации, а мы постоянно находились под атаками, люди приходили на избирательные участки. Выборы состоялись, люди пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. Огромное спасибо им и низкий поклон», – сказал он.
Он также отметил, что цифровая инфраструктура «Единой России» подвергалась атакам со стороны Украины. По его словам, трафик шел также из Франции, Великобритании и Нидерландов, однако специалисты профильных структур отразили их и заблокировали IP-адреса их источников.
Явка на выборах в Госдуму составила 56,66%.
Минобороны РФ сообщило, что 19 и 20 сентября Украина пыталась провести массированную атаку по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго» для срыва выборов в Госдуму. За сутки над российскими регионами были сбиты почти 2000 ударных дронов и восемь крылатых ракет большого радиуса действия.