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Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила 59%

Инна Шульгина

Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Сейчас она уже превысила 59%», – сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. По результатам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. За КПРФ отданы 13,8% голосов, за ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента получили «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).

21 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидер России Владимир Путин проведет встречу с председателями политических фракций по итогам выборов.

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