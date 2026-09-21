Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила 59%

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. По результатам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. За КПРФ отданы 13,8% голосов, за ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента получили «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).