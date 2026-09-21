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Главная / Политика /

Путин встретится с лидерами думских фракций

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателями политических фракций по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков не уточнил, в каком именно формате пройдет встреча. По его словам, Кремль сообщит об этом.

Пресс-секретарь отметил, что президент всегда проводит такие встречи.

По итогам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. За КПРФ отданы 13,8% голосов, за ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента набирают «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).

18 сентября Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Прошли также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.

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