Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Это шестое электронное голосование Путина. Впервые онлайн он голосовал на выборах в Госдуму в сентябре 2021 г. Через год глава государства дистанционно отдал голос на выборах муниципальных депутатов, в 2023 г. – на выборах мэра Москвы. В марте 2024 г. Путин выбрал онлайн-формат на выборах президента. В сентябре того же года из резиденции в Ново-Огарево проголосовал на выборах в Мосгордуму.