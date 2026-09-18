Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.
Это шестое электронное голосование Путина. Впервые онлайн он голосовал на выборах в Госдуму в сентябре 2021 г. Через год глава государства дистанционно отдал голос на выборах муниципальных депутатов, в 2023 г. – на выборах мэра Москвы. В марте 2024 г. Путин выбрал онлайн-формат на выборах президента. В сентябре того же года из резиденции в Ново-Огарево проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Выборы в Государственную думу пройдут с 18 по 20 сентября. Явка по состоянию на 14:00 мск составила 10,09%.
В выборах также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, патриарх Московский и вся Руси Кирилл, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.