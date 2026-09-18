Явка на выборах в Госдуму превысила 10%
Явка на выборах в Государственную думу по состоянию на 13:25 мск выросла до 10,09%, следует из данных с прямой видеотрансляции Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
«Ход голосования по Федеральному округу – 10,09%», – говорится на слайде.
Выборы пройдут с 18 по 20 сентября.
До этого сообщалось, что явка на выборы в Государственную думу по состоянию на 11:16 мск составила 6,1%. В ДНР явка превысила 74%, в Луганской – 20%, в Запорожской области – 41%, в Херсонской – 47%.
На выборах проголосовали патриарх Московский и вся Руси Кирилл, глава МИДа Сергей Лавров, а также руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.